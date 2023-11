In memoria della dottoressa Bianca Cusati affissa una targa all’ospedale di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Si era spenta nel marzo scorso dopo una lunga malattia e oggi all’ospedale di Pozzuoli i colleghi, infermieri e i dirigenti hanno affisso una targa in sua memoria nel reparto in cui ha lavorato per anni. Un modo per tenere viva la memoria della dottoressa Bianca Cusati, responsabile UOS emergenza e PS Radiologia del “Santa Maria delle Grazie” nonché amata e stimata professionista. «In ricordo della Dr.ssa Bianca Cusati per il tanto lavoro profuso con costante dedizione» si legge sulla targa affissa nel reparto del pronto soccorso. Durante la cerimonia intitolazione c’è stata una funzione religiosa insieme al cappellano del nosocomio.

LE FOTO