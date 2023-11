POZZUOLI/ È un 67enne del Ghana l’uomo finito in mare: dopo il salvataggio è stato portato in ospedale – LE FOTO

POZZUOLI – K.G.W., 67 anni, nato in Ghana. E’ lui l’uomo finito in mare nel primo pomeriggio di oggi, rovinosamente precipitato dalla banchina Emporio Ovest del porto di Pozzuoli, di cui avevamo dato notizia in quei minuti concitati. La sua caduta era stata segnalata a seguito di una telefonata pervenuta alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli. Il personale militare, prontamente intervenuto, è riuscito a salvare il 67enne impiegando sul posto idoneo salvagente anulare dotato di sagola galleggiante, grazie al quale è stato possibile prestare immediatamente soccorso al malcapitato, già fortemente stremato a causa della forte risacca insistente presso le acque del bacino portuale.

IL SALVATAGGIO – Durante le operazioni, la sala operativa della Guardia Costiera, valutando l’impiego di mezzi nautici idonei alle operazioni di recupero, coordinava e disponeva l’immediato intervento dell’imbarcazione del locale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, grazie alla quale è stato possibile recuperare l’uomo ormai quasi privo di conoscenza. Una volta a bordo, valutate le generali buoni condizioni del malcapitato, i militari della Guardia Costiera, hanno proceduto a coordinare le operazioni di sbarco, effettuate in sicurezza nelle stesse acque portuali. A terra, presso una vicina struttura degli operatori portuali, sono state infine effettuate le operazioni di primo soccorso. L’assistenza sanitaria è stata garantita dal personale specializzato del 118, prontamente allertato dai militari della Guardia Costiera di Pozzuoli nell’ambito delle stesse operazioni di recupero a mare, e giunto in poco tempo sul posto. L’uomo, per il quale sono state evidenziate lievi lesioni a seguito della caduta, è stato successivamente trasportato, in buoni condizioni generali, presso il vicino nosocomio di Pozzuoli.