POZZUOLI – Sono 129 i casi registrati nella settimana appena trascorsa contro i 177 di quella precedente. I tamponi effettuati sono stati ben 2.118, praticamente un record, pertanto il tasso di positività cala drasticamente passando dal 9,5%, al 6,1%. Anche l’incidenza settimanale subisce un forte decremento, infatti i casi registrati per 100.000 abitanti sono passati da 221 a 161,1. Le “guarigioni” sono state 179, 48 in più rispetto a 7 giorni fa, con conseguente diminuzione degli “attualmente positivi” che sono in tutto 560. Dal 23 febbraio il numero degli ospedalizzati è fermo a 4, dunque la stragrande maggioranza dei casi dovrebbe essere asintomatica o paucisintomatica. Purtroppo il numero di vittime è salito a 70, con 18 decessi avvenuti negli scorsi mesi ma comunicati ufficialmente solo qualche giorno fa. L’andamento del quadro pandemico di questa settimana è molto incoraggiante, anche se è assolutamente necessario tenere sempre alta l’attenzione in virtù delle minori restrizioni imposte dalla zona gialla e della maggiore contagiosità delle varianti in circolazione.

I NUMERI – Occorrerà che questa tendenza si confermi anche nelle prossime settimane per poter dire che la “terza ondata” è definitivamente superata. Da inizio pandemia, il numero dei casi Covid19 in città sono 5.234, circa il 6,5% della popolazione residente. Gli “attualmente positivi”, in diminuzione, sono 560, la quasi totalità dei quali è in isolamento domiciliare fiduciario con pochi o nessun sintomo. Sono 4 in tutto i cittadini ospedalizzati. Le vittime totali purtroppo sono salite a 70 di cui ben 63 durante la “seconda e terza ondata”. Il numero totale dei dimessi/guariti ha raggiunto quota 4.604.

LA TENDENZA – Nel mese di aprile sono stati rilevati 656 nuovi casi contro i 728 di marzo, 450 di febbraio, 585 di gennaio, 444 di dicembre, 1.583 di novembre e i 529 di ottobre. Negli ultimi 7 giorni i nuovi positivi sono stati 129, mentre nelle 4 settimane precedenti: 177, 156, 133, e 152. Il tasso di positività scende al 6,1% contro il 9,5% di 7 giorni fa. In netto calo anche l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti che si porta a quota 161,1 (-59,9).