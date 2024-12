In auto con droga e soldi: inseguito e arrestato dai carabinieri

FUORIGROTTA – Operazione straordinaria dei carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta. Supportati da militari del 10º reggimento, i carabinieri hanno arrestato Salvatore Vittozzi, 33enne già noto le forze dell’ordine. Bloccato dopo un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi e di una piccola somma di denaro contante. È stato trasferito in carcere. Denunciato anche un 47enne per guida di un motociclo risultato rubato e un 57enne colto a reiterare l’attività di parcheggiatore abusivo. Sono state notificate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di quasi 10 mila euro. Cinque veicoli sono stati sottoposti a sequestro.