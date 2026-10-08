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In 700 dai Campi Flegrei a Roma: partito il corteo dal Colosseo “Non siamo numeri, Pozzuoli esiste”

In 700 dai Campi Flegrei a Roma: partito il corteo dal Colosseo “Non siamo numeri, Pozzuoli esiste”
diGennaro Del Giudice
  • Pubblicato8 Ottobre 2026

ROMA – In 700 a bordo di 13 pullman sono arrivati a Roma per portare all’attenzione del governo Meloni il problema dei Campi Flegrei, e in particolare di Pozzuoli, colpiti dal sisma del 31 luglio scorso. I manifestanti sono appena giunti al Colosseo da dove si stanno muovendo verso piazza Santi Apostoli con cartelli e striscioni per denunciare la sofferenza di un’intera popolazione. Insieme agli sfollati ci sono i sindaci di Pozzuoli, Quarto e Bacoli, parroci, comitati, associazioni, commercianti e tutta la società civile. “Campi Flegrei uniti nella lotta” è lo striscione che apre il corteo.

*seguiranno aggiornamenti

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