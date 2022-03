AREA FLEGREA – Il sindaco di Quarto Antonio Sabino è stato eletto consigliere alla Città Metropolitana di Napoli con la lista “Progressisti e Riformisti”. Non ce l’ha fatta invece il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, candidato capolista con “Comuni Protagonisti”. «Ringrazio di cuore i tanti amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali, che hanno scelto di appoggiare me e la lista Progressisti e Riformisti per Napoli metropolitana – dice Antonio Sabino – Portiamo in Città Metropolitana l’esperienza bella quanto complicata di amministratori locali, ma anche la voce di tutti quei cittadini che abitano l’area vastissima dell’hinterland e che hanno bisogno di sentire sempre più vicine le Istituzioni. Portiamo in Città Metropolitana la voglia di rinascita dei nostri territori e la politica della legalità praticata con concretezza e rigore».