Il sindaco di Pozzuoli chiede interventi veloci «La burocrazia non può avere tempi incompatibili con l’emergenza»

POZZUOLI – «Desidero precisare il senso delle dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro in Prefettura. Oggi la priorità assoluta non è esprimere un giudizio politico, ma ottenere risposte concrete, rapide e proporzionate alla gravità della situazione che stanno vivendo migliaia di cittadini di Pozzuoli.» È quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni «In questi mesi ho sempre riconosciuto la disponibilità del Governo, della Regione Campania, della Prefettura, della Protezione Civile nazionale e regionale e di tutti gli enti coinvolti nell’affrontare un fenomeno complesso come il bradisismo. La collaborazione istituzionale c’è stata e continua ad esserci. Ma oggi questa disponibilità deve necessariamente trasformarsi in interventi immediati. I numeri raccontano una realtà che non consente ulteriori attese. Oggi abbiamo più di 300 nuclei familiari evacuati, per un totale più di mille persone assistite. Dietro questi numeri ci sono famiglie che hanno lasciato le proprie case, bambini, anziani, persone fragili che chiedono soltanto certezze e tempi rapidi. È a loro che dobbiamo dare risposte. Per questo continuerò a chiedere con forza che vengano accelerate tutte le procedure necessarie: dai sopralluoghi AEDES alle misure di sostegno economico, fino agli interventi strutturali indispensabili per mettere realmente in sicurezza il territorio. Non possiamo permetterci che la burocrazia abbia tempi incompatibili con quelli dell’emergenza. Il Comune di Pozzuoli sta facendo tutto ciò che è nelle proprie possibilità. In questi giorni sono impegnati senza sosta uomini e donne della Protezione Civile, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, del personale comunale, dell’ASL, dei volontari e di tutte le strutture operative che stanno garantendo assistenza alla popolazione. A tutti loro rivolgo il più sincero ringraziamento della città di Pozzuoli. Così come desidero ringraziare le associazioni, le imprese, i commercianti e i tantissimi cittadini che in queste ore stanno donando beni, tempo e risorse per sostenere chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione. Sono gesti che dimostrano il grande cuore della nostra comunità. Il mio impegno resta quello di sempre: lavorare ogni giorno, senza polemiche ma con determinazione, affinché Pozzuoli ottenga tutto ciò di cui ha bisogno. La collaborazione tra istituzioni resta un valore fondamentale, ma oggi deve tradursi in decisioni e interventi concreti. Perché la nostra comunità ha già dimostrato grande forza e senso di responsabilità. Adesso è il momento che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, dia risposte all’altezza di questa emergenza».