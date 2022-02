BACOLI – Presentate 11 liste per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della città di Napoli. Si voterà nella giornata di domenica 13 marzo, dalle 8 alle 22, presso la sede in piazza Matteotti. Tra i candidati consiglieri c’è anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, capolista del progetto “Comuni Protagonisti. Uniti per il lavoro, l’ambiente ed i diritti”. «Sono davvero emozionato. È una sfida bella, appassionante, che ho accettato con passione ed entusiasmo per provare a dare, insieme a tanti amministratori locali e molti attivisti di movimenti civici, un contributo a favore della nostra provincia», dichiara il primo cittadino flegreo.