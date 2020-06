POZZUOLI – Festa in città per la conquista della Coppa Italia del Napoli che ha battuto ai calci di rigore la Juve. Dopo il gol di Milik sono iniziati gli spettacoli di fuochi d’artificio a Pozzuoli, in particolare nei quartieri di Licola e Monterusciello. Caroselli d’auto in questi minuti per le strade della città dove i tifosi stanno festeggiando il trofeo conquistato contro gli storici rivali bianconeri.