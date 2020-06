POZZUOLI – Zero nuovi contagi da 22 giorni a Pozzuoli e una persona guarita. E’ il bilancio dell’ultimo giorno di analisi dei tamponi effettuati dall’Asl Napoli 2 Nord. In totale ieri sono stati 8 i test, per un totale di 1.463 dall’inizio dell’epidemia. Al momento restano 4 le persone attualmente contagiate, mentre 79 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute su 95 contagiati.