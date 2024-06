Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano torna a Pozzuoli per un evento dell’avvocato Sifo

POZZUOLI – Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano torna a Pozzuoli. Dopo l’incontro avuto con il sindaco Gigi Manzoni all’indomani del forte sciame sismico che due settimane fa ha colpito l’area flegrea, questa volta Sangiuliano sarà ospite dall’avvocato Sabrina Sifo, già assessora al comune di Pozzuoli, per un incontro alla vigilia delle elezioni europee. L’evento è stato organizzato da Fratelli d’Italia e avrà come ospite anche deputato nonché presidente provinciale di FdI Michele Schiano di Visconti. Location d’eccezione sarà il ristorante “A Casa mia trattoria” che sorge sullo splendido scenario del Tempio di Serapide. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle ore 20.30.