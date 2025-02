Il CT della Nazionale Spalletti regala palloni per il nuovo campo di Bacoli «Grande emozione»

BACOLI – «Grazie, Luciano! Mister Spalletti ci ha regalato i palloni per giocare al nuovo Campo di Calcio di Bacoli. Ho appeno ricevuto questo regalo meraviglioso dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. E ne siamo davvero emozionati.» sono le parole cariche di entusiasmo pronunciate dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha fatto sapere di aver ricevuto in regalo palloni dal CT della nazionale italiana Luciano Spalletti «È un dono a tutta la comunità, a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, a tutti coloro che hanno giocato e giocheranno nel bellissimo nuovo impianto sportivo di Cuma. Ho avuto il piacere di conoscere Luciano Spalletti durante la sua avventura a Napoli. Il mister dello scudetto. Ci hai regalato tante emozioni, riportando qui il tricolore. E continui a regalarcele. I bambini della nostra città calceranno questi palloni, correndo sul campo di calcio che il territorio ha atteso per 25 anni. Dopo, pubblicherò tutte le foto di una mattinata magnifica. Abbiamo inaugurato la struttura con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ed insieme a tantissima gente, moltissimo bambini. Grazie, Luciano. Ti aspettiamo di nuovo a Bacoli. Un forte abbraccio.»