POZZUOLI/ Auto in fiamme davanti scuola: paura a Monterusciello

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Monterusciello dove un’auto è andata in fiamme nei pressi della scuola Viviani, al lotto 12. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La natura del rogo sarebbe accidentale, forse dovuta da un’autocombustione. Secondo quanto ricostruito a bordo della vettura vi era un uomo con una bambina diretti a scuola. L’incendio è divampato appena i tre sono scesi dall’abitacolo. Fortunatamente non si registrano feriti.