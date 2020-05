POZZUOLI – La città di Pozzuoli affronta la fase 2 del Coronavirus con due buone notizie: zero nuovi contagi e due cittadini guariti definitivamente. «C’è ancora della strada da fare e va tenuta alta l’attenzione. È una fase delicata e per questo non possiamo permetterci leggerezze. Dobbiamo comportarci bene tutti, giovani ed adulti. Dobbiamo essere responsabili, indossando la mascherina e mantenendo sempre la distanza», dichiara il sindaco Enzo Figliolia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti al test per la ricerca del coronavirus 924 concittadini. Sono 91 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus: 51 persone sono attualmente contagiate, 28 persone sono guarite definitivamente, mentre 12 persone sono decedute.