POZZUOLI – Dieci giorni di sanificazioni massive per le strade dei 32 Comuni del territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. Lunedì 11 maggio alle 20.30 prende il via il programma straordinario di disinfezione. Da Ischia ad Acerra e Casalnuovo, da Quarto a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida: le principali strade dei Comuni e le aree più sensibili saranno attraversati dai mezzi che effettuano la sanificazione. L’intervento viene effettuato in avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 e fa seguito a quello già realizzato alla metà di marzo.

IL CALENDARIO – Il primo intervento si terrà a Quarto nella giornata di lunedì 11 maggio; a seguire Bacoli (13 maggio), Monte di Procida (13 maggio) e Pozzuoli (18 e 19 maggio).