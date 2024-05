IL CORDOGLIO/ «È venuto a mancare Lorenzo Caiazzo, grande dolore e cordoglio»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Martedì 28 è venuto a mancare Lorenzo Caiazzo, papà di Procolo, Gemma ed Enzo. Siamo addolorate e sconvolte e se proviamo ad immaginare la sofferenza dei figli e della moglie, non ci riusciamo. Ti arriva una telefonata da Brescia, dove i figli avevano messo “in sicurezza” papà e mamma per evitare loro la paura e lo stress delle continue scosse di terremoto, e ti dicono che papà non c’è più. È surreale…Non si possono quantificare le conseguenze del bradisismo, questa lo è sicuramente: la nostalgia di casa, il pensiero di chi hai lasciato, la tristezza di non aver potuto riabbracciare tua figlia appena arrivata dagli Stati Uniti, hanno lacerato il cuore di Lorenzo. Cari ragazzi, ora il vostro papà sarà sicuramente in posto migliore e da lì vi dovrà proteggere e dare la forza di affrontare questo dolore. Noi preghiamo perché ciò avvenga.» Mena e Marilina d’Orsi