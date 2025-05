Il consiglio comunale di Quarto si schiera con Gaza e Nives Monda «Genocidio in atto»

QUARTO – «Nella seduta odierna del Consiglio Comunale Sindaco, Segretaria Comunale, assessori e consiglieri comunali posano con la bandiera della Palestina prendendo posizione contro il genocidio in atto. Da più di due mesi Israele nega l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. – è quanto scrive Davide Secone, consigliere comunale di maggioranza che ha pubblicato una foto insieme al sindaco e a tutti i componenti dell’Assise che li ritrae con una bandiera della Palestina – Non restare in silenzio e prendere posizione è un dovere morale. Prendere posizione come ha fatto Nives Monda, proprietaria della Taverna Santa Chiara, cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Raccontare la verità di quanto sta accadendo oggi per mano del governo di Netanyahu, confutando la tesi mistificatrice dei turisti israeliani a pranzo nel suo locale. Nives ha subito un attacco non solo verbale, ma anche mediatico importante, venendo accusata di antisemitismo. Condannare i crimini di guerra di Israele verso il popolo palestinese vuol dire essere antisionisti e rivendicare il diritto di autodeterminazione del popolo Palestinese. Il Comune di Quarto prende posizione e si dimostra dalla parte giusta della storia»