Il comune di Pozzuoli spenderà 3mila euro per far pubblicare il bando per le luminarie natalizie

POZZUOLI – Tremila euro per fare pubblicare il bando di gara relativo all’affidamento del “Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie e addobbi natalizi e dei successivi esiti”. In sintesi, il comune di Pozzuoli pagherà una società che dovrà pubblicare (da qualche parte) il bando destinato alle aziende interessate a noleggiare le luminarie natalizie (con servizi annessi). I tremila euro andranno, attraverso affidamento diretto, alla “Edizioni Savarese SRL” con sede in via Camillo De Nardis, a Napoli. La determina di affidamento diretto è stata firmata dalla dirigente Giuseppina Flagiello Pennacchi della Direzione 6 – Coordinamento Servizi istituzionali e politiche sociali e culturali.