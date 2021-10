POZZUOLI – Hanno firmato il contratto di assunzione nel Comune di Pozzuoli 21 dei 31 laureati vincitori del concorso Ripam della Regione Campania. Gli altri 10 entreranno in organico tra qualche settimana. Andranno a ricoprire il ruolo di funzionari amministrativi in settori strategici della macchina comunale, che riceve così nuova linfa, nuove energie e competenze al servizio dei cittadini. Le 21 unità di personale, categoria D, avevano scelto Pozzuoli come sede di destinazione al termine del concorso indetto dalla Regione per le amministrazioni locali. Molti di questi avevano già svolto presso il comune flegreo il periodo di tirocinio come previsto dal bando. I funzionari assunti vanno ad aggiungersi alle 62 unità della polizia municipale reclutate nello scorso aprile, ma a breve l’amministrazione comunale potrà beneficiare anche di ulteriori figure dirigenziali, 2 nuovi avvocati, 4 assistenti sociali e 31 funzionari tecnici che nei prossimi giorni sosterranno la prova scritta.