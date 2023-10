Il Comune di Bacoli attiva “Sindaci in Contatto”: cittadini avvertiti telefonicamente in caso di emergenze

BACOLI – Il Comune di Bacoli ha attivato il servizio “Sindaci in Contatto”. Uno strumento che permette di raggiungere tutti i cittadini che vogliono aderire al servizio con una comunicazione simultanea, tempestiva e capillare per renderli più informati e più sicuri. «Ogni volta che avremo una comunicazione da farvi, sarete raggiunti da una mia telefonata, così entreremo in contatto con tutti coloro che non usano il web – spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – È il primo atto per migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadini, anche sul fronte bradisismo. È una grande opportunità che mettiamo a disposizione della popolazione. Non vogliamo lasciarvi mai soli».

COME ISCRIVERSI – L’obiettivo del servizio è garantire la massima diffusione delle informative a carattere di pubblica utilità con particolare riferimento alla diramazione allerta raggiungendo soprattutto le fasce deboli che hanno poca dimestichezza con i social e le nuove tecnologie. Gli utenti, i cui numeri fissi risultano già iscritti al servizio, riceveranno direttamente l’avviso. Gli altri possono compilare il form di contatto sul sito www.bacoli.sindacincontatto.it o chiamando il numero 0810098988.