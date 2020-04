POZZUOLI – Dopo il successo ottenuto sulla nostra pagina Facebook proponiamo anche sul web la rubrica del dottore commercialista Francesco Mele che per i lettori di Cronaca Flegrea illustra il nuovo “Piano Economico Sociale Regione Campania” attraverso il quale sono stati stanziati 604 milioni di euro. Quello che segue è il primo di una serie di video in pillole che avranno come tema i fondi destinati a cittadini e imprenditori e le modalità di accesso.