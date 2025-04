Il centro storico di Pozzuoli, Arco Felice e Via Napoli senz’acqua

POZZUOLI – L’ABC Napoli, fornitrice di acqua potabile per il comune di Pozzuoli, per un’urgente riparazione idrica, ha interrotto la fornitura per le utenze ubicate nella parte bassa della città (direttrice Via Napoli, Via Roma, Corso della Repubblica, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via A. M. Sacchini, Via Nicola Fasano, Via Raimondo Annecchino fino alla stazione della cumana di Arco Felice e vie limitrofe). Al momento non si conoscono i tempi per il ripristino del servizio.