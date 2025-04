POZZUOLI/ Il vento abbatte tabellone pubblicitario a Monterusciello

POZZUOLI – Un grosso tabellone pubblicitario si è staccato dalla struttura portante in ferro ed è finito al centro della strada. L’episodio è avvenuto a Monterusciello, in via Amedeo Modigliani. L’installazione – probabilmente già precaria – non ha retto alle raffiche di vento di queste ore. Fortunatamente non si segnalano particolari danni o feriti. L’incidente è avvenuto nei pressi di Piazza Minopoli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno rimosso la struttura pericolosa e due pattuglie della Polizia Municipale di Pozzuoli.