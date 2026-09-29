Il “caso” Wind finisce in Regione: convocato incontro con vertici aziendali, sindacati e sindaco di Pozzuoli

POZZUOLI – L’assessorato alle attività produttive e allo sviluppo economico della Regione Campania ha convocato un vertice per discutere delle problematiche che stanno interessando l’azienda di telefonia WindTre. In particolare, al centro dell’incontro convocato dall’assessore Fulvio Bonavitacola, ci sarà l’ipotesi di trasferimento della sede di Pozzuoli dal Consorzio Olivetti al Centro Direzionale di Napoli. La decisione, da parte dei vertici della multinazionale, è arrivata in seguito ai danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso agli uffici flegrei. L’incontro, presso gli uffici della Regione Campania, è in programma per mercoledì 7 ottobre alle ore 12:30. Tra gli invitati ci sono il direttore affari istituzionali WindTre Francesca Chiocchetti; i rappresentanti di DEA Capital Spa; il responsabile relazione sindacali di WindTre Giorgio Varchetta; i rappresentanti di SLC-CGIL Napoli, FISTeL-CISL Campania, UILFPC-UIL Campania; e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.