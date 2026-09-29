POZZUOLI/ Definizione agevolata dei tributi: prorogati i termini

POZZUOLI – Il Consiglio comunale di Pozzuoli, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità il posticipo del termine per la presentazione delle istanze relative alla definizione agevolata dei tributi comunali. La proposta ha raccolto il voto unanime dell’intero Consiglio comunale, a testimonianza di una piena condivisione rispetto a una misura pensata per offrire più tempo e maggiori opportunità ai cittadini. Una decisione importante, assunta con senso di responsabilità e con una volontà comune: andare incontro alle esigenze della nostra comunità e consentire al maggior numero possibile di cittadini di usufruire della definizione agevolata. Il nuovo termine per la presentazione delle istanze è quindi fissato al 31 ottobre.