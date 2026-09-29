«Squallore e disservizi per noi cittadini dietro la facciata splendente dell’America’s Cup»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Mi chiamo Francesco Persico e sono un pendolare sulla tratta Pozzuoli – Napoli Montesanto. Il sottoscritto abita in un quartiere periferico di Pozzuoli e per questa ragione usufruisce di un abbonamento al parcheggio FSpark limitrofo alla stazione FS di Pozzuoli Solfatara, per la modica cifra di 75 euro mensili (ma solo da lunedì al venerdì e dalle 7 alle 21). Ovviamente ho anche l’abbonamento a Trenitalia (altri 46 euro al mese). Questa mattina, 29 settembre, ho lasciato la macchina nel parcheggio alle ore 07:30 e mi sono avvicinato al piazzale dove stazionano i pulmini che fanno da navetta da e verso le stazioni FS fino a Napoli Campi Flegrei. I due mezzi, delle 7:35 e delle 7:40 erano già carichi e sono andati via lasciando a terra non meno di una quarantina di persone, prevalentemente studenti e pendolari come me. Dopo pochi minuti, complice l’arrivo del treno da Villa Literno, le persone erano diventate un’ottantina e gli unici due pulmini previsti, da 20 posti ciascuno (uno fa le fermate di Bagnoli e Cavalleggeri Aosta e l’altro è diretto per Napoli Campi Flegrei) sarebbero partiti dopo non meno di altri venti minuti. In tutta questa bolgia il personale di Trenitalia era completamente assente. Ditemi voi, cosa c’è da commentare? Cosa si può aggiungere ulteriormente ad un disservizio quotidiano di tale portata, consumato nel disinteresse totale degli amministratori totali? Ma certo, la costa flegrea ha avuto l’onore di vedere le barche della America’s Cup. Peccato che dietro la facciata “splendente” ci siano soltanto squallore e disservizi.»