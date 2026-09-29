Droga sulla Domitiana nascosta tra i vestiti, la finanza arresta due persone

MONDRAGONE – Il Comando Provinciale di Caserta, nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, ha intensificato nei giorni scorsi i controlli lungo la Via Domitiana, asse strategico per lo spostamento da nord a sud della provincia di droga e di altra merce illegale. Le attività poste in essere dai militari hanno consentito, tra l’altro, intercettare oltre 2 kg di sostanze stupefacenti pronti ad essere commercializzati nelle locali piazze di spaccio. In particolare, nel corso di un controllo su strada, i militari della Compagnia di Mondragone hanno sottoposto a controllo un’auto rinvenendo, anche grazie al fiuto dei cani antidroga della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, 5 “panetti” di hashish, contraddistinti da diversi “marchi”, abilmente occultati sulla persona, dal peso complessivo di oltre 500 grammi.

IL SEQUESTRO – Nel corso dell’attività di perquisizione proseguita presso l’abitazione del soggetto controllato, l’attenzione degli operanti si è focalizzata anche su un altro soggetto presente all’interno dell’immobile in evidente stato di agitazione per la presenza dei finanzieri. I successivi riscontri nell’auto di quest’ultimo hanno consentito di rinvenire un borsone contenente 1,4 kg di hashish e marijuana nonché numerosi accessori per il confezionamento e la successiva vendita al dettaglio della sostanza stupefacente (bilancino di precisione, trita marijuana, filtri, macchinetta per sigillare e bustine per confezioni sottovuoto). Il valore della sostanza stupefacente sottoposta a sequestro è di oltre 30 mila euro. I due soggetti sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il servizio rientra tra le attività della Guardia di Finanza volte al contrasto dei traffici illeciti in genere: il fine è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini attraverso una costante attenzione verso quei fenomeni, quali il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, che rappresentano una fondamentale fonte di finanziamento per la criminalità organizzata.