«Commercianti e sfollati abbandonati» Il grido di aiuto da Pozzuoli arriva in Parlamento

POZZUOLI – «Nel centro storico di Pozzuoli oltre il 50% delle attività commerciali ha ormai chiuso i battenti. Non parliamo solo delle conseguenze dell’ultima scossa, ma di una sofferenza progressiva che dura da due anni a causa dei continui sciami sismici e dell’aggravarsi del fenomeno bradisisimico che sta mettendo in ginocchio l’intera area flegrea. Di fronte a questo dramma socio-economico, le risposte e i sostegni per gli operatori commerciali sono ancora del tutto insufficienti, aggravati da una lentezza burocratica inaccettabile.» Lo dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, illustrando in Aula alla Camera dei Deputati un ordine del giorno rivolto al Governo. «Esistono situazioni paradossali dove basterebbe pochissimo per restituire normalità ai cittadini – prosegue Borrelli –. A Pozzuoli, a causa del danneggiamento del campanile di una chiesa recentemente ristrutturata, sono stati sgomberati due palazzi ed è stata disposta la chiusura di quattro attività commerciali: un salone di bellezza, un bar e la consegna a domicilio di una pizzeria. La mancata messa in sicurezza del campanile, che si trascina ormai da mesi, impedisce il rientro nelle proprie case a decine di sfollati e tiene bloccate attività imprenditoriali che potrebbero ripartire subito.»

LA MESSA IN SICUREZZA – «Mettere in sicurezza quell’area significherebbe far rientrare le famiglie nelle proprie abitazioni, sollevando lo Stato dai costi di assistenza, consentire il riavvio delle attività economiche e restituire alla comunità un punto di aggregazione anche spirituale. Piccoli interventi di messa in sicurezza consentirebbero un immediato sollievo per il territorio. Abbiamo chiesto al Governo di assumere un impegno formale inserendo garanzie e sostegni per i commercianti nel prossimo decreto. Senza questo impegno, continuiamo la nostra battaglia in Aula a difesa dei cittadini e dei commercianti dei Campi Flegrei», conclude Borrelli.