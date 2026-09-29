Bradisismo, dai medici della FIMMG 2.500 euro per Pozzuoli

POZZUOLI – Un contributo concreto per sostenere la popolazione di Pozzuoli duramente colpita dalle conseguenze del bradisismo. FIMMG Napoli ha donato 2.500 euro aderendo alla raccolta fondi promossa, dopo il sisma del 31 luglio, dal Lions Club Napoli Lamont Young, insieme all’associazione Tettikes – Research for All Human Being, a sostegno delle famiglie, dei cittadini e delle attività produttive del territorio puteolano. La somma confluirà nella raccolta destinata al Comune di Pozzuoli per supportare interventi urgenti e mirati legati all’emergenza bradisismica.«Abbiamo sentito il dovere di trasformare la nostra vicinanza in un gesto concreto – sottolinea Corrado Calamaro, segretario amministrativo Fimmg Napoli–. Pozzuoli e l’intera area flegrea stanno vivendo settimane difficilissime. Centinaia di famiglie devono fare i conti con sgomberi, incertezze e profonde difficoltà nella vita quotidiana. In questo contesto anche i medici di famiglia del territorio sono chiamati a uno sforzo straordinario: continuano ad assistere una popolazione provata, spesso dovendo affrontare essi stessi le conseguenze dell’emergenza».

LE DONAZIONI – La solidarietà della FIMMG è rivolta quindi non soltanto ai cittadini, ma anche ai medici di medicina generale di Pozzuoli, che rappresentano in questa fase uno dei principali punti di riferimento per una comunità profondamente segnata dagli eventi sismici. «Quando un territorio è in difficoltà – aggiunge Calamaro – il medico di famiglia non è soltanto il professionista che garantisce l’assistenza sanitaria. È una presenza stabile, una persona alla quale i cittadini affidano paure, bisogni e fragilità. I nostri colleghi di Pozzuoli stanno continuando a svolgere questo ruolo in condizioni particolarmente complesse. A loro va tutta la solidarietà e il sostegno della FIMMG». Per FIMMG Napoli, la donazione vuole essere anche un segnale di attenzione nei confronti di una situazione che non può essere considerata esclusivamente emergenziale. «Il bradisismo sta producendo conseguenze sociali, economiche e sanitarie che richiedono risposte durature – conclude la FIMMG –. Come medici di famiglia continueremo a essere al fianco della popolazione dei Campi Flegrei e dei colleghi che ogni giorno garantiscono assistenza sul territorio. In momenti come questo la solidarietà deve diventare comunità, presenza e responsabilità condivisa».