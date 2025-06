POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno direttore. Volevo segnalare il calvario che molti pendolari come me vivono tutti i giorni.. con pullman che saltano le corse perché molti autisti non si presentano agli orari di partenza…molte persone anziane costrette sotto al sole bollente ad aspettare…» (Fabiano T.)