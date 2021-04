BACOLI – L’attività di cura e monitoraggio del territorio continua da parte di Legambiente Volontariato Campi Flegrei. Nella giornata di sabato l’attenzione è stata rivolta alla spiaggia Romana di Bacoli dove sono stati raccolti, differenziati e analizzati rifiuti di ogni genere. L’arch. Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei, che fin dal suo insediamento ha dichiarato la massima disponibilità e partecipazione verso cittadini e associazioni, ha partecipato in prima persona. Nell’area della spiaggia Romana è in atto la realizzazione di un progetto ambizioso “ONDE – Oasi Naturalistica Dune Ecologiche” di cui è promotore L’Ente Parco. Il progetto ha come obiettivo primario la riqualificazione della zona. Un’area meravigliosa da valorizzare affinché possa diventare patrimonio della collettività nell’accezione più elevata. In un’era in cui sempre più spesso si sente parlare di semplificazione, l’Ente Parco con semplicità è diventato protagonista, ma da una prospettiva diversa da quella istituzionale, quasi rimodellando il progetto originario in Osmosi Natura Dominio Ecosistema. Soltanto con la condivisione delle idee, ancorché semplici – quali ripulire aree violentate e deturpate – si può avviare un reale cambiamento.

