POZZUOLI – I Megaride saliranno sul palco di Sanremo Rock, uno tra i più storici brand del panorama musicale italiano, un concorso nazionale tra i più importanti in Italia seguito da tutti gli addetti ai lavori (case discografiche, produttori musicali, talent scout) ed aperto a tutte le rock e indie band italiane emergenti. «La nostra musica è lo stoner, rabbioso e tagliente, ma cantiamo nella nostra lingua per diffondere al meglio il nostro messaggio: nessuno è solo, nessuno è diverso, nuotiamo tutti nello stesso mare e calpestiamo la stessa terra, siamo tutti un grande popolo, siamo tutti Megaride», fanno sapere i membri della band, entusiasti per la partecipazione al contest che ha dato luce a numerosi Big del panorama musicale Italiano. «Non sappiamo ancora bene cosa ci aspetterà, ma sarà sicuramente un’esperienza unica», aggiungono Daniele Musella, Gianmarco Nanino, Giovanni Cutugno e Alessio Bacioterracino.

SANREMO ROCK – Tutti gli anni dopo il live tour di selezioni e casting in giro per i migliori club Italiani, la manifestazione raccoglie tantissimi giovani nella città dei fiori Sanremo, in occasione delle semifinali e delle finali, e rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione musicale. Sanremo Rock offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, su quali siano le tendenze, le preferenze, gli stati d’animo, la voglia di urlare la rabbia, la passione, o semplicemente essere rock.