RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, vorrei portare all’attenzione dell’amministrazione, tramite il vostro giornale, il disagio che viviamo noi cittadini residenti in via delle Colmate. Le abbondanti piogge di questi mesi, non hanno fatto altro che peggiorare notevolmente il manto stradale. Ci sono enormi voragini, che rendono impraticabile e poco sicura la strada. Sappiamo che ci sarà il rifacimento del manto stradale entro l’anno prossimo. Ma, nel frattempo, chiediamo di far rappezzare le enormi buche presenti» (Mimmo Di Martino)

