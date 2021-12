ASTRONI – Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Pitagora poiché era stata segnalata, dal personale di una società di antifurto satellitare, la presenza di un’auto rubata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’autovettura all’interno di un casolare adiacente un’abitazione e hanno verificato che era stata rubata lo scorso 11 dicembre ad Afragola; inoltre, hanno accertato che alla vettura erano state apposte delle targhe clonate. Poco dopo gli operatori hanno rintracciato il proprietario dell’immobile dove si trovava la vettura il quale ha affermato di averla acquistata da una persona conosciuta in un bar. L’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione mentre il mezzo è stato sequestrato.