I LETTORI SEGNALANO/ «Quando toglieranno questi ponteggi dai 600 alloggi?»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, abito in via Massimo Campigli 22. Le invio queste foto relative ai lavori ai palazzi situati lungo la stessa stessa via. Lavori completati con ponteggi (senza montare) in sospeso già da 3 settimane da questa data. Abbiamo fatto già un reclamo al comando dei vigili di appartenenza e mi hanno detto che prenderanno provvedimenti presso la ditta. Ci affidiamo a voi di Cronaca Flegrea, cordiali saluti». Davide B.