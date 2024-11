I LETTORI SEGNALANO/ «Fogna che fuoriesce a Licola mare. Il comune di Pozzuoli dov’è?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Direttore buongiorno, vorrei segnalare un problema che stiamo avendo noi residenti a via Del Mare 74. Dopo che il comune ha fatto scavi per passare le tubature nuove dell’acqua potabile stiamo avendo problemi con una fogna che fuoriesce. Viviamo in un viale con la melma che esce ed è sempre pieno di acque sporche. Diciamo che non è un bel scenario e in più c’è il suolo che sta iniziando a scendere un poco lo si vede dalla pozza d’acqua che si forma, allora dico cosa stiamo aspettando per intervenire? Che si ha un cedimento? Stiamo segnalando da mesi e ogni volta vengono e non intervengono. Nel fare i lavori è stata rotta una tubatura sottostante che non fa defluire le acque nelle altre fogne. Spero che facendo un esposto pubblico il comune si muova e non ci fa stare in queste situazioni anche perché ci sono bambini piccoli e fra puzza nauseante e batteri fanno male! La ringrazio» (Salvatore M.)