VARCATURO – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, abito in V viale Parco della Noce a Varcaturo. Siamo stati vittime del temporale di domenica. Quando ci sono forti allagamenti abbiamo paura perchè, come si vede dalla foto, acqua e fango arrivano fin dentro casa. Voglio mettere tutti a conoscenza con la speranza che si smuova qualcosa, sensibilizzare le istituzioni, il comune di Giugliano, il sindaco Pirozzi e gli assessori che ci prendono solo in giro. Se vorrai aiutarci dando voce e visibilità a questa denuncia te ne saremo grati». (Mario L.)

