RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Spett.le direttore della Cronaca Flegrea, il sottoscritto Sergio Del giudice residente in via Carlo levi n 16 fabbricato A interno 6 e intestatario dell’appartamento la signora Fortuna D’Isanto fra cui è mia moglie dove i titolari dello stabile sono di proprietà della I.A.C.P. Rendo nota che da circa un mese è mezzo tutta la verticale del mio appartamento partendo dal 6 piano al primo c’è una perdita di acqua causata da qualche infiltrazione dal terrazzo. Sono venuti a fare un sopralluogo dicendo che iniziavano i lavori. Ad oggi ancora nulla e tra cui la situazione sta peggiorando spero in una vostra sollecitazione con un articolo vi allego foto dei danni che sto avendo.

