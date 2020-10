RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vorrei sapere se l’Asl copre solo Monte di Procida per i tamponi. Io sono a Bacoli chiusa ormai da 9 giorni con mia figlia positiva (in attesa di tampone e due segnalazioni fatte all’Asl ma per il momento non ci è stata fatta nessuna comunicazione quando io dovrei fare il tampone. (Loredana I.)