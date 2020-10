QUARTO – Altri 11 casi di Covid a Quarto dove attualmente sono 73 le persone contagiate, di cui una è ancora ricoverata in ospedale. Dall’inizio dell’epidemia sono 145 i casi registrati in città, mentre 69 sono i guariti e 3 i decessi. «Come ha dichiarato oggi il Presidente De Luca, e come possiamo osservare dai dati nazionali, i numeri sono in salita e le misure da prendere saranno sempre più restrittive. Sapevamo che ci sarebbe stata una seconda ondata e stiamo cercando di affrontarla nel modo migliore possibile.» è il commento del sindaco Antonio Sabino.