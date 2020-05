QUARTO – Egregio Dott. Del Giudice, è a conoscenza da qualche anno di questa situazione incresciosa e con tutte le mie denunce e foto, il comune di Quarto non riesce a risolvere questa situazione nemmeno con qualche sanzione per far rispettare l’ambiente neanche in questo periodo di pandemia. Le chiedo se può aiutarmi. Il problema è stato segnalato anche al sindaco Antonio Sabino. (Pasquale Sanseviero)

