I LETTORI SEGNALANO/ «A Pozzuoli manca l’acqua ma il comune ci avvisa solo qualche minuto prima su Facebook»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ancora una volta la popolazione puteolana, in particolar modo quelli del centro storico, senza alcuna considerazione e ben “minimo rispetto” non viene avvisata di una mancanza dell erogazione dell’acqua se non qualche minuto prima attraverso Facebook. Questo è l ennesimo schifo che siamo costretti a subire. Dovete assolutamente pubblicare qualcosa che possa fare capire a questa gente che ci amministra che siamo nell’anno2025 e non è più ammissibile lasciare i cittadini senza acqua e senza informarli sul fatto che si interrompa la fornitura dell acqua potabile senza avviso. È uno schifo» (Giuseppe L.)