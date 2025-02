POZZUOLI/ «Caro fitti» per gli alloggi popolari di Monterusciello: protesta dei residenti al comune

POZZUOLI – Protesta contro il caro fitti da parte dei residenti delle case popolari di Monterusciello. Domani mattina in decine si sono dati appuntamento all’ingresso del comune di Pozzuoli in occasione della seduta di consiglio comunale prevista per le ore 12:00. Il motivo della mobilitazione è dovuto all’aumento dei pigioni delle case popolari nel quartiere che ha sollevato un’ondata di malcontento tra i cittadini.

LA PROTESTA – A capo della mobilitazione c’è il comitato popolare di Monterusciello. I residenti chiedono il ritiro immediato dell’aumento, ritenuto ingiustificato, soprattutto alla luce delle condizioni inaccettabili delle abitazioni. “Le case sono in uno stato fatiscente, con problemi di umidità, impianti elettrici non funzionanti e pavimenti deteriorati. Inoltre, molte strutture non sono state mai ristrutturate seriamente, nonostante le promesse fatte dalle autorità. L’aumento dei pigioni è l’ennesima beffa per i cittadini di Monterusciello, che vivono in case che non possono nemmeno essere chiamate abitazioni dignitose. Lavoriamo da anni per ottenere interventi di ristrutturazione, ma finora non è cambiato nulla. Ora siamo costretti a subire anche l’aumento delle tariffe. Non lo accettiamo” fa sapere con una nota il comitato.