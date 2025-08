I giovani della Caritas di Pozzuoli in spiaggia per sostenere i disabili

POZZUOLI – I ragazzi del Servizio Civile della Caritas diocesana di Pozzuoli volontari al lido “Mare per Tutti” di Miseno. La settimana scorsa è iniziato una nuova esperienza per i giovani del Servizio Civile Universale della Caritas Diocesana di Pozzuoli. Per tutto il mese di agosto saranno presenti al lido “Mare per Tutti” di Miseno, a Bacoli. Un’esperienza inclusiva che li aiuterà a formarsi e a crescere. Insieme agli operatori e ai volontari dell’associazione Pro Handicap saranno di aiuto alle persone disabili e alle loro famiglie.