BACOLI – Edoardo Bennato, Enzo Gragnaniello e i fuochi d’artificio. Sono questi gli appuntamenti previsti per le serate dell’8 e del 9 Agosto, a Bacoli, per la chiusura della festa patronale di Sant’Anna. Tutti gli spettacoli avranno inizio a partire dalle ore 21 e si svolgeranno presso l’area mercato adiacente la Villa Comunale “Falcone e Borsellino”. Due straordinari artisti del panorama della musica napoletana ed italiana allieteranno le serate dell’estate bacolese. Si comincia questa sera con Edoardo Bennato in una tappa del suo Peter Pan Rock ‘n Roll Tour, per poi proseguire domani con Enzo Gragnaniello, il cui concerto precederà lo spettacolo dei fuochi d’artificio che chiuderanno ufficialmente la festività della santa patrona.