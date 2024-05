I Campi Flegrei celebrano lo “Slow Food Day”: aperitivo con passeggiata fitness nelle bellezze del territorio

BACOLI – Sabato 18 maggio la rete di Slow Food in Italia celebra lo Slow Food Day, un appuntamento per raccontare a tutti che a noi sta stretta la definizione di “consumatori” che troppo spessa ci viene attribuita nella narrazione quotidiana del nostro rapporto col cibo e con ciò che viviamo. E i Campi Flegrei con la Comunità Agriculturale Flegrea per l’Inclusione in unione con Fleg Workout hanno organizzato un aperitivo con passeggiata Fitness nelle bellezze del territorio. Appuntamento alle 10:00 presso l’ingresso del Parco della Casina per una passeggiata che si svolgerà con la guida esperta del trainer Luciano Carannante; alle 10:15 verranno distribuite le cuffie che accompagneranno le persone durante tutto il percorso attraverso l’ascolto del racconto dei luoghi meravigliosi e delle eccellenze di Slow Food con un piacevole sottofondo musicale scelto per voi. Alle 11:30 presso un punto gastronomico verrà offerto un aperitivo per grandi e bambini Slow con prodotti del territorio e presidi Slow Food. Alle 12:30 si passerà per il Colombaio Romano che sarà aperto per l’occasione. Fine del percorso prevista alle 13:00. «Il percorso è semplice e consigliato anche alle famiglie. Ci aspetta una bella mattinata da trascorre tra i tesori dei Campi Flegrei», fanno sapere gli organizzatori,