POZZUOLI/ Bradisismo, il presidente dell’INGV: «Nessuna prova di risalita del magma»

POZZUOLI – «Al momento non c’è alcuna evidenza di magma che stia risalendo». Queste le parole del presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni (nella foto ndr), nell’audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. Sotto i riflettori il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei. Doglioni ha sottolineato che l’INGV lavora 24 ore su 24 per monitorare la situazione. «I Campi Flegrei sono il vulcano più monitorato al momento, anche se abbiamo tanto ancora da fare per capire e per avere capacità predittive più avanzate», ha aggiunto. Il presidente dell’INGV ha anche osservato che a causa del bradisismo il suolo si solleva in media di 20-30 millimetri al mese, ma ha raggiunto un picco di 4 centimetri nei mesi scorsi. Nella crisi del 1982-1984 il suolo si era sollevato anche fino a 9 centimetri al mese. È di ieri, intanto, la notizia giunta dalla Commissione Grandi Rischi sul livello di allerta nei Campi Flegrei, che rimane giallo.