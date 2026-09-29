I Campi Flegrei a Roma: parte la mobilitazione per l’8 ottobre davanti al Parlamento

POZZUOLI – 20 Maggio 2024, 13 Marzo 2025, 31 Luglio 2026. Sono le tre date delle forti scosse di bradisismo che hanno messo a dura prova i Campi Flegrei. Più di 5000 persone sfollate dopo l’ultima, che si sommano alle migliaia di quelle precedenti. E intanto case danneggiate, esercizi commerciali chiusi, servizi di trasporti interrotti o dimezzati, aziende in chiusura o in delocalizzazione. È quanto scrive “Campi Flegrei uniti nella lotta”, sigla che racchiude associazioni, reti e comitati dell’area flegrea.

LA PROTESTA – Le risposte della politica istituzionale in questi anni sono state del tutto insufficienti. Pozzuoli – si legge – incredibilmente non ha ancora un hub, i fondi per le riparazioni sono stati rifiutati a metà dei richiedenti, gli edifici danneggiati sono sempre di più e aumenta il pericolo. Le mancanze sono a tutti i livelli. I decreti “Campi Flegrei” si sono dimostrati insufficienti su tutta la linea: tempi, procedure e propositi per affrontare i problemi dei Campi Flegrei. Pochi giorni fa è arrivata la certezza dell’assoluta indifferenza: sono stati respinti tutti gli emendamenti proposti dai territori. Adesso il tempo è scaduto. La città di Pozzuoli ha vissuto due mesi di enorme difficoltà, ma anche di grande coesione e coraggio. Non c’è stata una sola settimana senza che gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei non siano scesi in piazza. Ci sono questioni urgenti e la Città si è organizzata, mobilitata, manifestando in strada, affrontando incontri istituzionali e agorà pubbliche.

LE RICHIESTE – É ora di ascoltare i nostri bisogni! É ora il momento che tutta Italia ascolti i Campi Flegrei!: Sistemazione dignitose per gli sfollati, adeguamento sismico degli edifici, aiuti alle attività economiche, ai lavoratori e ai più fragili, garanzia dei servizi pubblici, messa in sicurezza del territorio.

LA MANIFESTAZIONE – Giovedì 8 Ottobre saremo a Roma! Andremo a portare la nostra voce fino ai palazzi del governo. Non lo faremo in delegazione, ma facciamo appello a tutta la città: sindacati, associazioni, comitati, sindaci e amministrazioni comunali. É arrivato il tempo in cui la città flegrea tutta si mobiliti per pretendere che si faccia tutto quanto é necessario per vivere su questo territorio in sicurezza! Partiremo con pullman da tutta la città. Lo faremo perché non possiamo più aspettare. Il Governo ha annunciato un ennesimo decreto legge, ma qualunque siano gli strumenti normativi che le istituzioni nazionali e locali vorranno mettere in campo dovranno ınnanzitutto ascoltare la voce di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Giovedì 8 Ottobre, tutte e tutti a Roma! Da Pozzuoli a Bacoli, da Bagnoli a Quarto e a Monte di Procida una sola voce, per i Campi Flegrei: qui siamo nati e qui vogliamo vivere!