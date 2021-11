VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Maria Bove, 37enne di Giugliano. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish di 56 grammi, 30 stecchette già confezionate della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 295 euro in contante ritenuto provento illecito. La donna è finita in manette ed è stata ristretta nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.