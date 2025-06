Giovane ucciso in spiaggia, amici e parenti sfasciano il pronto soccorso di Pozzuoli

POZZUOLI – Triage sfasciato, vetri rotti e un tentativo di dare alle fiamme i locali del pronto soccorso. Momenti di forte tensione oggi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo che si era diffusa la notizia della morte del diciottenne Nicola Mirti, accoltellato sulla spiaggia di Varcaturo. A quel punto amici e parenti del ragazzo si sono abbandonati a scene di rabbia e violenza rivolte anche contro medici e infermieri in quel momento in servizio, che però sono riusciti a sottrarsi ad una vera e propria aggressione. Per sedare gli animi è stato necessario l’intervento di numerose pattuglie di polizia e ccarabinierie dei vigili del fuoco a causa di un liquido infiammabile con il quale è stato cosparso il pavimento del pronto soccorso.